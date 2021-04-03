"Укрзализныця" запустила спецрейсы в "красные" области Украины. Полный список
"Укразализныця" выполняет специальные рейсы в регионы, которые попали в "красную" зону карантина. Продажа билетов на рейсы уже открыта.
Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".
В субботу, 3 апреля, будут курсируют такие спецрейсы:
- Поезд № 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск,
- 3/4 Ужгород - Запорожье,
- 5/6 Херсон - Ужгород,
- 7/8 Киев - Черновцы и обратно,
- 13/14 Киев - Солотвино и обратно,
- 15/16 Рахов -Харьков,
- 17/18 Харьков - Ужгород,
- 25/26 Одесса - Рахов,
- 29/30 Киев - Ужгород,
- 45/46 Лисичанск - Ужгород,
- 81/82 Киев - Ужгород и обратно,
- 107/108 Одесса - Ужгород и обратно,
- 129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск,
- 149/150 Полтава-Ворохта,
- 133/134 Николаев-Рахов и обратно,
- 135/136 Черновцы-Одесса,
- 143/144 Ворохта-Киев,
- 243/244 Киев-Рахов,
- 357/358 Киев-Рахов и обратно,
- 749/750 Киев-Ивано-Франковск и обратно
В воскресенье, 4 апреля, будут курсировать такие спецрейсы:
Поезд № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка,
- 3/4 Запорожье-Ужгород,
- 5/6 Ужгород-Херсон,
- 7/8 Черновцы-Киев,
- 13/14 Солотвино-Киев,
- 15/16 Харьков-Рахов,
- 17/18 Ужгород-Харьков,
- 25/26 Рахов-Одесса,
- 29/30 Ужгород-Киев,
- 45/46 Лисичанск-Ужгород,
- 81/82 Ужгород-Киев,
- 107/108 Ужгород-Одесса,
- 117/118 Черновцы-Киев,
- 129/130 Ивано-Франковск-Кременчуг,
- 149/150 Ворохта-Полтава,
- 135/136 Одесса-Черновцы,
- 143/144 Киев-Ворохта,
- 243/244 Рахов-Киев,
- 357/358 Рахов-Киев,
- 749/750 Ивано-Франковск - Киев
В понедельник, 5 апреля, будут курсировать такие спецрейсы:
Поезд № 1/2 Константиновка-Ивано-Франковск,
- 3/4 Ужгород-Запорожье,
- 5/6 Херсон-Ужгород,
- 15/16 Рахов-Харьков,
- 117/118 Киев-Черновцы,
- 133/134 Рахов-Николаев,
- 143/144 Ворохта-Киев.
Напомним, в "Укрзализныце" рассказали, как будут ходить поезда в Киеве и области во время локдауна.
Также мы писали, что в "Укрзализныце" решили продлить приостановку движения поездов на западе Украины.