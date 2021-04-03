"УЗ" запустила спецрейсы. Фото: .facebook.com/Ukrzaliznytsia

"Укразализныця" выполняет специальные рейсы в регионы, которые попали в "красную" зону карантина. Продажа билетов на рейсы уже открыта.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

В субботу, 3 апреля, будут курсируют такие спецрейсы:

  • Поезд № 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск,
  • 3/4 Ужгород - Запорожье,
  • 5/6 Херсон - Ужгород,
  • 7/8 Киев - Черновцы и обратно,
  • 13/14 Киев - Солотвино и обратно,
  • 15/16 Рахов -Харьков,
  • 17/18 Харьков - Ужгород,
  • 25/26 Одесса - Рахов,
  • 29/30 Киев - Ужгород,
  • 45/46 Лисичанск - Ужгород,
  • 81/82 Киев - Ужгород и обратно,
  • 107/108 Одесса - Ужгород и обратно,
  • 129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск,
  • 149/150 Полтава-Ворохта,
  • 133/134 Николаев-Рахов и обратно,
  • 135/136 Черновцы-Одесса,
  • 143/144 Ворохта-Киев,
  • 243/244 Киев-Рахов,
  • 357/358 Киев-Рахов и обратно,
  • 749/750 Киев-Ивано-Франковск и обратно

В воскресенье, 4 апреля, будут курсировать такие спецрейсы:

Поезд № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка,

  • 3/4 Запорожье-Ужгород,
  • 5/6 Ужгород-Херсон,
  • 7/8 Черновцы-Киев,
  • 13/14 Солотвино-Киев,
  • 15/16 Харьков-Рахов,
  • 17/18 Ужгород-Харьков,
  • 25/26 Рахов-Одесса,
  • 29/30 Ужгород-Киев,
  • 45/46 Лисичанск-Ужгород,
  • 81/82 Ужгород-Киев,
  • 107/108 Ужгород-Одесса,
  • 117/118 Черновцы-Киев,
  • 129/130 Ивано-Франковск-Кременчуг,
  • 149/150 Ворохта-Полтава,
  • 135/136 Одесса-Черновцы,
  • 143/144 Киев-Ворохта,
  • 243/244 Рахов-Киев,
  • 357/358 Рахов-Киев,
  • 749/750 Ивано-Франковск - Киев

В понедельник, 5 апреля, будут курсировать такие спецрейсы:

Поезд № 1/2 Константиновка-Ивано-Франковск,

  • 3/4 Ужгород-Запорожье,
  • 5/6 Херсон-Ужгород,
  • 15/16 Рахов-Харьков,
  • 117/118 Киев-Черновцы,
  • 133/134 Рахов-Николаев,
  • 143/144 Ворохта-Киев.

Напомним, в "Укрзализныце" рассказали, как будут ходить поезда в Киеве и области во время локдауна.

Также мы писали, что в "Укрзализныце" решили продлить приостановку движения поездов на западе Украины.

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