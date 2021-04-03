"Укразализныця" выполняет специальные рейсы в регионы, которые попали в "красную" зону карантина. Продажа билетов на рейсы уже открыта.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

В субботу, 3 апреля, будут курсируют такие спецрейсы:

Поезд № 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск,

3/4 Ужгород - Запорожье,

5/6 Херсон - Ужгород,

7/8 Киев - Черновцы и обратно,

13/14 Киев - Солотвино и обратно,

15/16 Рахов -Харьков,

17/18 Харьков - Ужгород,

25/26 Одесса - Рахов,

29/30 Киев - Ужгород,

45/46 Лисичанск - Ужгород,

81/82 Киев - Ужгород и обратно,

107/108 Одесса - Ужгород и обратно,

129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск,

149/150 Полтава-Ворохта,

133/134 Николаев-Рахов и обратно,

135/136 Черновцы-Одесса,

143/144 Ворохта-Киев,

243/244 Киев-Рахов,

357/358 Киев-Рахов и обратно,

749/750 Киев-Ивано-Франковск и обратно

В воскресенье, 4 апреля, будут курсировать такие спецрейсы:

Поезд № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка,

3/4 Запорожье-Ужгород,

5/6 Ужгород-Херсон,

7/8 Черновцы-Киев,

13/14 Солотвино-Киев,

15/16 Харьков-Рахов,

17/18 Ужгород-Харьков,

25/26 Рахов-Одесса,

29/30 Ужгород-Киев,

45/46 Лисичанск-Ужгород,

81/82 Ужгород-Киев,

107/108 Ужгород-Одесса,

117/118 Черновцы-Киев,

129/130 Ивано-Франковск-Кременчуг,

149/150 Ворохта-Полтава,

135/136 Одесса-Черновцы,

143/144 Киев-Ворохта,

243/244 Рахов-Киев,

357/358 Рахов-Киев,

749/750 Ивано-Франковск - Киев

В понедельник, 5 апреля, будут курсировать такие спецрейсы:

Поезд № 1/2 Константиновка-Ивано-Франковск,

3/4 Ужгород-Запорожье,

5/6 Херсон-Ужгород,

15/16 Рахов-Харьков,

117/118 Киев-Черновцы,

133/134 Рахов-Николаев,

143/144 Ворохта-Киев.

Напомним, в "Укрзализныце" рассказали, как будут ходить поезда в Киеве и области во время локдауна.

Также мы писали, что в "Укрзализныце" решили продлить приостановку движения поездов на западе Украины.