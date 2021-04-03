Сегодня, 3 апреля, на Донбассе, недалеко от населенного пункта Шумы погиб украинский военнослужащий, подорвавшись на неизвестном минном устройстве.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" на своей странице в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого получил боевое травмирование несовместимое с жизнью военнослужащий Объединенных сил. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

Ранее сегодня в Донецке заявили об усилении обстрелов территории "ДНР". Также там заявляют, что в результате действий беспилотника ВСУ погиб ребенок.

Также мы писали, что в результате обстрела на Донбассе ранены бойцы ВСУ и мирный житель. Всего за прошедшие сутки режим тишины нарушался 21 раз.