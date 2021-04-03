По состоянию на 17:41 субботы 3 апреля в обработали 94,01% протоколов на 87 округе в Ивано-Франковской области, где ранее состоялись довыборы в Верховную Раду Украины. Об этом говорится на сайте ЦИК.

В тройке лидеров остаются Василий Вирастюк от "Слуги народа" (31,32%, 14 903 голосов), Александр Шевченко от партии "За будущее" (29,73%, 14 143 голосов) и Руслан Кошулинский от партии "ВО Свобода" (28,86%, 13 732 голосов).

Таким образом разрыв между Вирастюком и Шевченко составляет 760 голосов. Отметим, что 497 голосов также за кандидатов-клонов Шевченко.

По данным наблюдателей ОПОРЫ, есть несколько участков, где пересчитали голоса.

"На участке №260028 признано голосование недействительным и выявлены различия в количестве голосов. На участках №260481 и №260483 пересчет подтвердил результаты участковой избирательной комиссии", - указали в ОПОРЕ.

Ранее члены ОИК начали пересчет голосов на 20 избирательных участках. ОИК обнаружила разночтения в количестве бюллетеней уже на пяти участках. А недействительными результаты признали уже на четырех.

Фото: cvk.gov.ua

Ранее были признаны недействительными результаты выборов на участке в селе Микуличин, где разрыв между Вирастюком и кандидатом от "За будущее" Александром Шевченко составлял почти 200 голосов в пользу Шевченко. В тот же день аналогичное решение было принято и в отношении участка в городе Яремче, где также проигрывал кандидат от "Слуги народа".