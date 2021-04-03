В Москве умерла актриса театра и кино Нина Зоткина. Ей было 69 лет. Об этом сообщил режиссер Михаил Дегтярь в социальной сети Facebook.

Дегтярь сообщил, что о кончине Нины Зоткиной он узнал от однокурсницы по ВГИК, которая была ее соседкой и жила в соседней квартире. Подробности происшествия он раскрывать не стал.

При этом сообщается, что тело погибшей обнаружили в квартире лишь спустя две недели после смерти. Пришлось вызывать полицию и выламывать дверь.

Он добавил, что еще недавно Зоткина мечтала посадить на своем участке розы и встретить там свое 90-летие.

Нина Зоткина родилась 23 декабря 1951 года, окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Известность получила благодаря ролям в фильмах "Расписание на завтра" и "Двое в пути". За последнюю картину артистка получила премии на кинофестивалях в Праге и Донецке.

Фото: facebook.com/mikhail.degtyar

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