Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что использование российского препарата от коронавируса "Спутник V" даст возможность стране ускорить темпы вакцинации и в ближайшее время дать возможность сделать прививку всем желающим.

Об этом пишет ТАСС.

Курц сказал, что несмотря на что, что фармацевтические компании поставляют только половину от согласованного с Евросоюзом объема вакцин, Австрия сможет за 100 дней предоставить всем желающим возможность сделать хотя бы первую прививку от коронавируса.

"В следующие 100 дней у нас будет возможность предложить по меньшей мере первую прививку каждому, кто желает привиться. Если мы применим "Спутник V", мы сможем даже ускорить это", – сказал Курц.

Напомним, уже в этом месяце Австрия собирается закупить миллион доз вакцины "Спутника V". По мнению Курца, "в вопросе вакцин не должно быть геополитики".

Также мы писали, что Себастьян Курц призвал Евросоюз как можно скорее одобрить вакцину "Спутник V”.