В субботу, 3 апреля, в Сумах на время действия "красной" зоны вводятся дополнительные ограничительные меры.

Об этом сообщает Сумской городской совет.

В пятницу, 2 апреля, исполнительный комитет на внеочередном заседании решил о дополнительных неотложных ограничительных мерах по борьбе с коронавирусом.

По словам главы правового управления Олега Чайченко, установленные исполкомом дополнительные ограничения будут действовать в период действия на территории "красной" зоны (с 3 по 11 апреля). Если ситуация не улучшится, срок действия решения может быть продлен.

Что будет запрещено:

В городе запрещено посещение мест отдыха (парков, спортивных площадок, прибрежных полос и т.п.) с целью отдыха и скопление людей в общественных местах более трех человек. Запрещается выход из помещений и нахождение на территориях общего пользования без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. Запрещается посещение всех учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования (предполагается работа дежурных групп для детей, в которых родители работают) и внешкольного образования спортивного профиля, воспитанники которых являются участниками спортивных мероприятий, внесенных в Единый календарный план спортивно массовых мероприятий Украины.

В то же время супермаркетам разрешается работать при условии обеспечения функционирования всех кассовых аппаратов в торговых залах.

Кроме того, сотрудникам полиции и ГСЧС поручили, в частности, организовать и информирование населения о введенных ограничительных мерах с использованием специализированной техники с громкоговорителями.

Напомним, сегодня в Николаеве и Запорожье также вступил в силу жесткий карантин.

Тем временем, по последним данным, почти во всех регионах Украины превышен допустимый уровень госпитализации больных с Covid-19.