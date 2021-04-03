Представители так называемой "ДНР" обвинили ВСУ в обстрелах Донецка. По их утверждению, в результате боевых действий беспилотника на окраине города погиб ребенок 2016 года рождения. Также ранения различной степени тяжести получила местная жительница. Летательный аппарат сбросил взрывное устройство во дворе у жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба "Народной милиции ДНР".

Там утверждают, что трагедия произошла в населенном пункте Александровское, находящийся на неподконтрольной Украине территории.

Представители "ДНР" призвали международных наблюдателей зафиксировать действия, в которых они обвинили ВСУ, а также обвинили власти Украины в продолжающихся нарушениях перемирия, игнорировании норм Женевской конвенции и гуманитарного права.

Комментариев со стороны украинской стороны пока нет.

Ранее сегодня в "ДНР" обвинили ВСУ в усилении обстрелов Донецка. Ситуация на линии соприкосновения обостряется с каждым часом, заявили в "представительстве ДНР" в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Ранее "Страна" разбиралась, как у Зеленского используют обострение на Донбассе, чтобы решить проблемы с США.

На фоне происходящего в пресс-штабе ООС обвинили сепаратистов в многократных нарушениях "режима тишины".