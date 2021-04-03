В Донецке заявляют о гибели ребенка после удара беспилотника ВСУ
Представители так называемой "ДНР" обвинили ВСУ в обстрелах Донецка. По их утверждению, в результате боевых действий беспилотника на окраине города погиб ребенок 2016 года рождения. Также ранения различной степени тяжести получила местная жительница. Летательный аппарат сбросил взрывное устройство во дворе у жилого дома.
Об этом сообщает пресс-служба "Народной милиции ДНР".
Там утверждают, что трагедия произошла в населенном пункте Александровское, находящийся на неподконтрольной Украине территории.
Представители "ДНР" призвали международных наблюдателей зафиксировать действия, в которых они обвинили ВСУ, а также обвинили власти Украины в продолжающихся нарушениях перемирия, игнорировании норм Женевской конвенции и гуманитарного права.
Комментариев со стороны украинской стороны пока нет.
Ранее сегодня в "ДНР" обвинили ВСУ в усилении обстрелов Донецка. Ситуация на линии соприкосновения обостряется с каждым часом, заявили в "представительстве ДНР" в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
Ранее "Страна" разбиралась, как у Зеленского используют обострение на Донбассе, чтобы решить проблемы с США.
На фоне происходящего в пресс-штабе ООС обвинили сепаратистов в многократных нарушениях "режима тишины".