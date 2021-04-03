Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сожалеет по поводу того, что заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) проходят только раз в неделю.

Об этом он написал на своей странице в Инстаграме в субботу, 3 апреля.

"После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном – что у нас не семь пятниц на неделю", - написал Зеленский.

Отметим, что поговорка "Семь пятниц на неделе" употребляется о людях, которые часто меняют свои решения.

Напомним, в пятницу, 2 апреля, состоялось очередное заседание СНБО, во время котого были рассмотрены вопросы введения санкций против десяти контрабандистов, отстранения ряда таможенных чиновников, которые причастны к нанесению ущерба госбюджету, а также вопросы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Донбассе, армии и вакцинации населения.

Также "Страна" подробно писала, кто есть кто в списке топ-10 контрабандистов Украины по версии СНБО.