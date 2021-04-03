Посольство США в Украине отреагировало на ситуацию с препятствованием работы наблюдателей ОБСЕ на Донбассе и потребовало, чтобы им предоставили беспрепятственный контроль к оккупированным территориям.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

"Как сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, члены возглавляемых Россией вооруженных формирований запретили проезд СММ в пункте пропуска вблизи Александровки Донецкой области", - говорится в сообщении.

В связи с этим посольство США заявило, что "призывает все стороны обеспечить СММ беспрепятственный доступ, согласно договоренностям".

Отметим, что 21 марта США призвали Россию "предоставить наблюдателям миссии неограниченный доступ ко всей территории Украины".

Напомним, в зоне проведения Операции объединенных сил за прошедшие сутки противник нарушал "режим тишины" 21 раз, в результате чего ранения получили как бойцы ВСУ, так и гражданские лица.

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