США отреагировали на ограничение возможностей ОБСЕ на Донбассе. Фото: OSCE

Посольство США в Украине отреагировало на ситуацию с препятствованием работы наблюдателей ОБСЕ на Донбассе и потребовало, чтобы им предоставили беспрепятственный контроль к оккупированным территориям.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

"Как сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, члены возглавляемых Россией вооруженных формирований запретили проезд СММ в пункте пропуска вблизи Александровки Донецкой области", - говорится в сообщении.

В связи с этим посольство США заявило, что "призывает все стороны обеспечить СММ беспрепятственный доступ, согласно договоренностям".

Посольство США отреагировало на ситуаицю на Донбассе. Скриншот: facebook.com/usdos.ukraine

Отметим, что 21 марта США призвали Россию "предоставить наблюдателям миссии неограниченный доступ ко всей территории Украины".

Напомним, в зоне проведения Операции объединенных сил за прошедшие сутки противник нарушал "режим тишины" 21 раз, в результате чего ранения получили как бойцы ВСУ, так и гражданские лица.

Ранее "Страна" анализировала, как у Зеленского используют обострение на Донбассе, чтоб решить проблемы с США.

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