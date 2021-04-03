В Украине завтра будет дождливо. Фото: Pixabay

В воскресенье, 4 апреля, в Украине будет дождливая и пасмурная погода. Небольшие прояснения возможны только на Волыни и в Ровенской области. 

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Средняя температура по стране составит +8...+10 градусов. Холоднее всего будет на Западе.

В западных регионах температура прогреется лишь до +6...+9 градусов. Кроме того, будет падать мокрый снег и дождь. На востоке дождей будет меньше, а столбики термометров поднимутся до +8...+11 градусов.

На юге, севере и в центре прогнозируют небольшие дожди. Температура воздуха составит +9...+11 градусов.

В Киеве прогнозируют прохладу и свежесть. Так, температура воздуха будет в пределах +8...+10 градусов. Днем возможен дождь.

Температура в городах Украины 4 апреля:

  • Ужгород – +8...+10

  • Львов – +7...+9

  • Ивано-Франковск – +6...+8

  • Тернополь – +6...+8

  • Черновцы – +6...+8

  • Хмельницкий – +7...+9

  • Луцк – +6...+8

  • Ровно – +6...+8

  • Житомир – +7...+9

  • Винница – +8...+10

  • Одесса – +9...+11

  • Николаев – +9...+11

  • Херсон – +9...+11

  • Симферополь – +8...+10

  • Кропивницкий – +9...+11

  • Черкассы – +9...+11

  • Чернигов – +9...+11

  • Сумы – +9...+11

  • Полтава – +9...+11

  • Днепр – +9...+11

  • Запорожье – +9...+11

  • Донецк – +8...+10

  • Луганск – +8...+10

  • Харьков – +8...+10

  • Киев – +8...+10

Погода в Украине. Скриншот Укргидрометцентр

Напомним, ранее "Страна" писала, что в апреле весна вступит в свои права. В отдельные дни воздух погреется до +18...+19, в среднем же днем будет +12...+15. В начале и конце месяца возможны дожди.

Также сообщалось, что в пятницу в Украину вернулись дожди.

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