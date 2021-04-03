Дожди и мокрый снег. Синоптики рассказали, в каких регионах Украины завтра пройдут осадки
В воскресенье, 4 апреля, в Украине будет дождливая и пасмурная погода. Небольшие прояснения возможны только на Волыни и в Ровенской области.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Средняя температура по стране составит +8...+10 градусов. Холоднее всего будет на Западе.
В западных регионах температура прогреется лишь до +6...+9 градусов. Кроме того, будет падать мокрый снег и дождь. На востоке дождей будет меньше, а столбики термометров поднимутся до +8...+11 градусов.
На юге, севере и в центре прогнозируют небольшие дожди. Температура воздуха составит +9...+11 градусов.
В Киеве прогнозируют прохладу и свежесть. Так, температура воздуха будет в пределах +8...+10 градусов. Днем возможен дождь.
Температура в городах Украины 4 апреля:
- Ужгород – +8...+10
- Львов – +7...+9
- Ивано-Франковск – +6...+8
- Тернополь – +6...+8
- Черновцы – +6...+8
- Хмельницкий – +7...+9
- Луцк – +6...+8
- Ровно – +6...+8
- Житомир – +7...+9
- Винница – +8...+10
- Одесса – +9...+11
- Николаев – +9...+11
- Херсон – +9...+11
- Симферополь – +8...+10
- Кропивницкий – +9...+11
- Черкассы – +9...+11
- Чернигов – +9...+11
- Сумы – +9...+11
- Полтава – +9...+11
- Днепр – +9...+11
- Запорожье – +9...+11
- Донецк – +8...+10
- Луганск – +8...+10
- Харьков – +8...+10
- Киев – +8...+10
Напомним, ранее "Страна" писала, что в апреле весна вступит в свои права. В отдельные дни воздух погреется до +18...+19, в среднем же днем будет +12...+15. В начале и конце месяца возможны дожди.
Также сообщалось, что в пятницу в Украину вернулись дожди.