В воскресенье, 4 апреля, в Украине будет дождливая и пасмурная погода. Небольшие прояснения возможны только на Волыни и в Ровенской области.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Средняя температура по стране составит +8...+10 градусов. Холоднее всего будет на Западе.

В западных регионах температура прогреется лишь до +6...+9 градусов. Кроме того, будет падать мокрый снег и дождь. На востоке дождей будет меньше, а столбики термометров поднимутся до +8...+11 градусов.

На юге, севере и в центре прогнозируют небольшие дожди. Температура воздуха составит +9...+11 градусов.

В Киеве прогнозируют прохладу и свежесть. Так, температура воздуха будет в пределах +8...+10 градусов. Днем возможен дождь.

Температура в городах Украины 4 апреля:

Ужгород – +8...+10





Львов – +7...+9





Ивано-Франковск – +6...+8





Тернополь – +6...+8





Черновцы – +6...+8





Хмельницкий – +7...+9





Луцк – +6...+8





Ровно – +6...+8





Житомир – +7...+9





Винница – +8...+10





Одесса – +9...+11





Николаев – +9...+11





Херсон – +9...+11





Симферополь – +8...+10





Кропивницкий – +9...+11





Черкассы – +9...+11





Чернигов – +9...+11





Сумы – +9...+11





Полтава – +9...+11





Днепр – +9...+11





Запорожье – +9...+11





Донецк – +8...+10





Луганск – +8...+10





Харьков – +8...+10





Киев – +8...+10

Напомним, ранее "Страна" писала, что в апреле весна вступит в свои права. В отдельные дни воздух погреется до +18...+19, в среднем же днем будет +12...+15. В начале и конце месяца возможны дожди.

Также сообщалось, что в пятницу в Украину вернулись дожди.