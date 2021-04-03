В пятницу вечером, 2 апреля, в учебном центре "Десна" в Черниговской области застрелился один из военнослужащих.

Об этом сообщили на странице центра в Facebook.

"Военнослужащий 1996 года в подразделении характеризовался как тихий, спокойный одиночка, не конфликтный. Причина такого поступка не известна. Сейчас работает следственная группа Козелецкого райотдела Национальной полиции Украины в Черниговской области", - говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, контрактник выстрелил себе в голову из Ак-74. При этом пулю для самоубийства он якобы готовил заранее.

Напомним, недавно в Винницкой обладминистрации подтвердили смерть двадцатилетнего бойца ВСУ, чье самоубийство сняли на видео его же сослуживцы.

Отметим, что суициды нередки в рядах ВСУ. Так, летом "Страна" писала, что на Донбассе застрелился военный из разведывательной роты.