Беглого бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса якобы выкрали.

Об этом в телеграм-канале сообщил адвокат Ростислав Кравец, ссылаясь на слова его супруги.

"Только что позвонила из Кишинева супруга моего бывшего клиента, экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, и сообщила, что ее супруга там выкрали. Она попросила помощи у всех, кто может повлиять на эту ситуацию. Полиция Молдовы уже начала расследование. Это не шутка и сегодня не 1 апреля", - написал Кравец.

Напомним, Чаус, которого НАБУ подозревает в получении взятки, скрывается в Молдове с 2016 года. По словам экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать в Молдову ему помогли люди из близкого окружения Петра Порошенко.

Тогдашний президент страны Додон отказал Чаусу в предоставлении политического убежища, но экс-судья обжаловал это решение в суде.

Не так давно Верховный суд Молдовы окончательно отказал в предоставлении Чаусу политического убежища, что открывает дорогу к его экстрадиции в Украину.