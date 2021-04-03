Глава штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов заявил, что он вместе представителями этой политической силы, лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко, начали собирать резервистов после обострения ситуации на Донбассе.

Об этом он рассказал у себя на странице в Facebook.

"Не ожидая от власти инициатив и быстрых решений, штаб "ЕС" начал проведение учета резервистов и ветеранов АТО и ООС для обеспечения быстрого реагирования на случай возникновения реальных угроз. Паники не должно быть, нужна системная работа и уверенность в нашей победе", - рассказал он.

При этом действия нынешней власти Украины Турчинов назвал такими, которые завели ситуацию в тупик.

"Отведя войска, запретив проводить разведку и адекватно реагировать на провокации, они ослабили наши позиции в условиях обострения ситуации на фронте. Во время разговора о мире "зеленая власть" постоянно рассказывала о наличии у них альтернативного плана "Б", - добавил он.

Напомним, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в своем докладе в Верховной Раде сообщил, что Россия постепенно наращивает свое военное присутствие вблизи с государственной границей Украины на севере, востоке и юге, а именно в Брянской, Воронежской областях и Автономной республике Крым. Позже украинская разведка подтвердила эту информацию.

Также в США отметили наращивание российских войск на границе с Украиной. Туда, по оценкам американских чиновников, стянули примерно четыре тысячи военных.

Позже на Крымском мосту было замечено перемещение значительного количества российской военной техники. Вооруженные силы РФ перебрасывают колонну самоходных артиллерийских установок, бронетранспортеров и военных грузовиков на территорию аннексированного полуострова.

Кроме того, мы публиковали видео с донецких телеграмм-каналов, где видны военные вертолёты, которые, как сообщается, летают где-то в Ростовской области неподалёку от границы.

В то же время в Кремле заявили, что войска передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.

"Страна" ранее сообщала, что пока это все носит демонстрационный характер и разбиралась, почему вокруг Украины накаляется военная обстановка.