В Великобритании после начала кампании по вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca от тромбоза умерли семь человек. Всего прививку ввели 18 миллионам жителей Соединенного Королевства

Об этом сообщил британский регулятор лекарственных средств, передает ВВС.

Всего известно о 30 случаях развития тромбов у пациентов, которые были привиты препаратом от AstraZeneca до 24 марта. Согласно данным регулятора, 22 сообщения касались тромбов в головном мозге, который называют тромбом венозных синусов. Всего известно о семи смертях.

Однако известно, что подобные случаи достаточно редкие. По состоянию на 24 марта вакцину получили 18,1 млн человек. При этом неизвестно, является ли развитие тромбов просто совпадением, или это действительно побочный эффект препарата.

Напомним, Нидерланды по примеру Германии прекращают вакцинацию AstraZeneca людей моложе 60. Это временная мера, действие которой продлится до 7 апреля.

Ранее "Страна" писала о том, что в Германии просят людей отказаться от второй дозы препарата производства AstraZeneca.