В так называемой "Донецкой народной республике" ("ДНР") заявили об усилении обстрелов на Донбассе и росте напряженности вдоль линии соприкосновения.

Об этом заявил "глава представительства ДНР" в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, передает "Интерфакс".

Сообщается, что 2 апреля украинские военные якобы восемь раз открывали огонь по неподконтрольной Киеву территории Донецкой области. При этом применяли минометы калибром 120 мм, гранатометы и вооружение БМП-1.

Напомним, ранее в этот же день в штабе ООС сообщил, что в результате обстрела на Донбассе ранены бойцы ВСУ и мирный житель.

Также в "ЛНР" заявили, что Вооруженные силы Украины четыре раза обстреляли неподконтрольную Киеву территорию Луганской области. в результате погиб один военнослужащий т.н. "Народной милиции".