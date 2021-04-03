Государственная компания "Укрзализныця" решила возобновить курсирование поезда №77/78 с направлением Харьков-Мариуполь.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Согласно решению, поезда начнут ходить по курсу с 9 апреля. Из Харькова поезда будут ходить по понедельникам, средам и пятницам, а из Мариуполя по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Известно, что "Укрзализныця" назначила курсирование поезда предварительно до 28 мая с целью выяснить, будет ли маршрут пользоваться популярностью среди пассажиров.

Напомним, в "Укрзализныце" заявили, что введение в Киеве тотального карантина не повлияет на график движения поездов, а также на посадку и высадку пассажиров. Это касается и Киевской области.

Также ранее мы рассказывали, как ходят поезда в "красных" карантинных зонах Украины.