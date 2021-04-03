В Ивано-Франковской области уже на пяти участках округа №87 выявили разночтения в подсчете голосов.

Об этом сообщает организация "Опора" в Facebook.

"Уже пятый участок с разночтениями в голосах. Участок №260028 сегодня первый в пересчете. За Александра Шевченко (кандидат от "За будущее" - Ред.) в протоколе указано 172 голоса, члены ОИК насчитали 79", - заявили представители "Опоры".

После открытия пакета с бюллетенями глава УИК заявила, что некоторые бюллетени упакованы по-другому.

"В частности, некоторые пакеты имели повреждения. Пакет с неиспользованными бюллетенями оказался надорванным, однако количество бюллетеней совпало. Также члены комиссии обращали внимание, что по-другому были упакованы бюллетени за Шевченко", - добавили в "Опоре".

В результате члены ОИК вызвали полицейских.

Сам Шевченко, как мы уже писали, обвинил "Слуг народа" и СБУ в краже голосов, чтоб обеспечить победу кандидату от партии президента Василию Вирастюку.

Ранее в "Опоре" сообщили о трех участках, где признано недействительным голосование.

На избирательном участке №260536 члены ОИК насчитали 315 бюллетеней, в то время как на упаковке с бюллетенями было указано 431. Расхождение составило 116 бюллетеней.

На участке № 260019 (село Иваниковка) на упаковке с бюллетенями было отмечено 144 голоса, при пересчете обнаружили только 97 бюллетеней. На участке №261030 ОИК насчитала 277 бюллетеней, в то время как в протоколе УИК было указано 377 бюллетеней.

Также признано недействительным голосование на избирательных участках №261030 и №261027.

Напомним, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

Отметим, что по данным сайта Центральной избирательной комиссии, по итогам подсчета 92,3% электронным протоколов, на округе №87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31,3% голосов (14 638 голосов) , на втором месте Александр Шевченко (партия "За майбутне") – 29,8%" (13 936 голосов), на третьем – "свободовец" Руслан Кошулинский с 28,79% голосов избирателей (13 464 голосов).

Ранее сообщалось, что результаты выборов на участке, где проигрывал Вирастюк, признали недействительными. Это уже третий подобный случай.

"Страна" подробно писала о том, почему уже который день не могут досчитать голоса на довыборах в Раду на 87 округе.