В "красной" зоне находятся 11 регионов страны. Фото: Pixabay

По состоянию на субботу, 3 апреля, допустимый уровень госпитализации больных коронавирусом не превышен только в трех областях Украины. 

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Нормальный уровень госпитализации должен составлять не более 60 человек на 100 тысяч населения.

Сегодня этот показатель не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.

Наивысший уровень госпитализации в Хмельницкой (128,1), Житомирской (115,5) областях, Киеве (114,4), Винницкой (110,9) и Николаевской (109,5) областях.

Кроме того, по состоянию на субботу, к "красному" уровню эпидемической опасности Минздрав относит 11 регионов:

  • Киев;

  • Житомирскую область;

  • Закарпатскую область;

  • Ивано-Франковскую область;

  • Киевскую область;

  • Львовскую область;

  • Николаевскую область;

  • Одесскую область;

  • Сумскую область;

  • Черновицкую область;

  • Черниговскую область.

"Желтой" остается только Херсонская область. Остальные регионы - на "оранжевом" уровне.

Данные минздрава по карантинным зонам

Напомним, сегодня число случаев коронавируса в Украине превысило 20 тысяч в сутки. Это новый антирекорд.

Также мы подробно писали, сколько Киев и Украину продержат на тотальном карантине.

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