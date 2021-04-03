По состоянию на субботу, 3 апреля, допустимый уровень госпитализации больных коронавирусом не превышен только в трех областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Нормальный уровень госпитализации должен составлять не более 60 человек на 100 тысяч населения.

Сегодня этот показатель не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.

Наивысший уровень госпитализации в Хмельницкой (128,1), Житомирской (115,5) областях, Киеве (114,4), Винницкой (110,9) и Николаевской (109,5) областях.

Кроме того, по состоянию на субботу, к "красному" уровню эпидемической опасности Минздрав относит 11 регионов:

Киев;





Житомирскую область;





Закарпатскую область;





Ивано-Франковскую область;





Киевскую область;





Львовскую область;





Николаевскую область;





Одесскую область;





Сумскую область;





Черновицкую область;





Черниговскую область.

"Желтой" остается только Херсонская область. Остальные регионы - на "оранжевом" уровне.

Напомним, сегодня число случаев коронавируса в Украине превысило 20 тысяч в сутки. Это новый антирекорд.

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