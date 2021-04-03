Почти во всех регионах Украины превышен допустимый уровень госпитализации больных с Covid-19 - Минздрав
По состоянию на субботу, 3 апреля, допустимый уровень госпитализации больных коронавирусом не превышен только в трех областях Украины.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Нормальный уровень госпитализации должен составлять не более 60 человек на 100 тысяч населения.
Сегодня этот показатель не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.
Наивысший уровень госпитализации в Хмельницкой (128,1), Житомирской (115,5) областях, Киеве (114,4), Винницкой (110,9) и Николаевской (109,5) областях.
Кроме того, по состоянию на субботу, к "красному" уровню эпидемической опасности Минздрав относит 11 регионов:
- Киев;
- Житомирскую область;
- Закарпатскую область;
- Ивано-Франковскую область;
- Киевскую область;
- Львовскую область;
- Николаевскую область;
- Одесскую область;
- Сумскую область;
- Черновицкую область;
- Черниговскую область.
"Желтой" остается только Херсонская область. Остальные регионы - на "оранжевом" уровне.
Напомним, сегодня число случаев коронавируса в Украине превысило 20 тысяч в сутки. Это новый антирекорд.
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