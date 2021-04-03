Кабинет министров Украины назначил и.о. директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Розу Тапанову на пост члена наблюдательного совета государственного "Ощадбанка".

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Известно, что Тапанова сменила в наблюдательном совете банка Тараса Кириченко, которого освободили от исполнения обязанностей 1 апреля.

"Спасибо всем-всем, с кем работал ради развития Ощадбанка: коллегам из Минфина, КМУ, НБУ, ОП, Наблюдательному Совету, Правлению банка и всему большому коллективу Ощадбанка, всем партнерам и друзьям. Пусть все складывается как нельзя лучше!" - написал он после увольнения.

Тапанова до этого была руководителем и одним из основателей адвокатского объединения "Международная юридическая компания". В числе его бенефициаров также числится глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, недавно апелляционный суд Парижа отменил решение о взыскании с Российской федерации $1,3 млрд по иску "Ощадбанка" из-за активов, которые остались на территории аннексированного Крыма.