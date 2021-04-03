На третьем избирательном участке в Ивано-Франковске признали выборы недействительными. Согласно подсчетам, там проигрывал кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Об этом сообщает движение "Чесно".

Так, в пятницу вечером, 2 апреля, результаты довыборов в Верховную Раду признали недействительными на участке в селе Манява.

"При пересчете потеряли еще 46 бюллетеней, угадайте за кого. Да, опять за Шевченко. Четвертый случай за день, когда теряют голоса. Всего Шевченко недосчитали 116+100+47+46 = 309 голосов. Между тем, разрыв между Вирастюком и Шевченко уменьшается. Сейчас между ними всего 702 голоса! Обработано 92,30% участковых протоколов", - говорится в сообщении.

В "Чесно" также опубликовали видео, на котором председатель ОИК Андрей Лозинский из партии "Голос" сообщает о том, что он получил открытые мешки с протоколами. Он объяснил это халатностью.

На вопрос журналистки, почему эти мешки были открыты, председатель говорит: "из-за халатности".

Напомним, в пятницу, 2 марта, были признаны недействительными результаты выборов на участке в селе Микуличин, где разрыв между Вирастюком и кандидатом от "За будущее" Александром Шевченко составлял почти 200 голосов в пользу последнего. В тот же день аналогичное решение было принято и в отношени участка в городе Яремче, где также проигрывал кандидат от "Слуги народа".

Ранее "Страна" писала о том, почему уже который день не могут досчитать голоса на довыборах в Раду на 87 округе.