Летом этого года Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) будет принимать участие в украинско-британских учениях "COSSACK MACE - 2021", которые проведут на базе одного из учебных центров ВСУ.

Об этом в субботу сообщила пресс-служба ГПСУ.

Во время учений будет проведено совместное планирование и выполнение операций батальйонно-тактического уровня.

В пресс-службе заявили, что учения позволят улучшить слаженность действий украинских военных подразделений и подразделений НАТО во время оборонительных и наступательных операций.

В частности будет отработана оперативная совместимость многонациональных штабов, изучение процесса принятия военных решений (МDMP), проведение оборонительных и наступательных операций под руководством многонациональных штабов.

"Также учения позволят имплементировать лучшие практики ведения операций с учетом опыта, который украинские вооруженные формирования получили во время проведения ООС (АТО)", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте сообщалось, что корабли ВМС Украины провели учения с НАТО.

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