Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что сегодня Украина - враг России, а Беларусь - холуй.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Как сказал (писатель Александр) Солженицын, "у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи". Вот сегодня враг - Украина, а холуй - Белоруссия. И это очевидно", — сказал Кравчук.

Также он считает, что Украине не стоит драматизировать по поводу того, что в СМИ активно обсуждают, что война уже на пороге.

"Но мы каждую минуту должны укреплять свою оборону, укреплять единство общества, перестать спорить там, где есть общенациональный интерес, - а это достижение мира и преодоление коронавируса", - сказал он.

Напомним, в конце марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в своем докладе в Верховной Раде сообщил, что Россия постепенно наращивает свое военное присутствие вблизи с государственной границей Украины на севере, востоке и юге, а именно в Брянской, Воронежской областях и Автономной республике Крым. Позже украинская разведка подтвердила эту информацию.

Кроме того, в США отметили наращивание российских войск на границе с Украиной. По оценкам американских чиновников, туда стянули примерно четыре тысячи военных.

Позже на Крымском мосту было замечено перемещение значительного количества российской военной техники. Вооруженные силы РФ перебрасывают колонну самоходных артиллерийских установок, бронетранспортеров и военных грузовиков на территорию аннексированного полуострова.

Также мы публиковали видео с донецких телеграмм-каналов, где видны военные вертолёты, которые, как сообщается, летают где то в Ростовской области неподалёку от границы.

В то же время в Кремле заявили, что войска передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.

"Страна" подробно разбиралась, почему вокруг Украины накаляется военная обстановка и чем это закончится.