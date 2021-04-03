В рамках программы вакцинации от коронавируса Украина будет использовать препарат китайского производителя Sinovac Biotech, в связи с чем Минздрав решил рассказать, почему ему можно доверять.

Об этом говорится в Telegram-канале министерства здравоохранения Украины.

"Sinovac разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, паротита. Вакцины производства Sinovac одобрены в 34 странах мира, включая такими странами, как Аргентина, Бразилия, Индия, Турция. Вакцина против гепатита А является преквалифицированной Всемирной организацией здравоохранения", - сообщил Минздрав

Также в ведомстве уточнили, что всего за время существования компании было совершено более 3 млрд прививок. Из них 59 млн - дети.

Напомним, сделать прививку от коронавируса не готовы 56,6% украинцев, при этом 61,5% опрошенных воздерживаются от вакцинации, так как не доверяют индийскому препарату CoviShield, который сейчас используется для иммунизации населения

В марте в Украину поступила вторая вакцина - CoronaVac, произведенная китайской компанией Sinovac Biotech. По состоянию на середину февраля этому препарату доверял всего 1% украинцев.