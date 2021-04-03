"В мире идет война за вакцины". Степанов призвал наладить производство украинского препарата от коронавируса
Сейчас весь мир борется за получение вакцин от коронавируса, поэтому Украина должна произвести свой препарат.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
По его словам, несмотря на то, что украинская вакцина может быть дороже, ее производство - это вопрос нацбезопасности.
"Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один - начать производить свою", - сказал Степанов.
Он добавил, что для начала ее производства в Украине нужно внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.
"Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут", - сказал министр.
Напомним, в октябре прошлого года украинские власти презентовали разработку отечественной вакцины от коронавируса. Президент Владимир Зеленский в интервью четырем телеканалам назвал будущую вакцину уникальной и высказал готовность ею привиться. Однако уже в марте этого года глава государства привился индийским препаратом CoviShield.
Ранее мы разбирались, на каком этапе находится разработка украинской вакцины от коронавируса.