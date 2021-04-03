Сейчас весь мир борется за получение вакцин от коронавируса, поэтому Украина должна произвести свой препарат.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По его словам, несмотря на то, что украинская вакцина может быть дороже, ее производство - это вопрос нацбезопасности.

"Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один - начать производить свою", - сказал Степанов.

Он добавил, что для начала ее производства в Украине нужно внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.

"Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут", - сказал министр.

Напомним, в октябре прошлого года украинские власти презентовали разработку отечественной вакцины от коронавируса. Президент Владимир Зеленский в интервью четырем телеканалам назвал будущую вакцину уникальной и высказал готовность ею привиться. Однако уже в марте этого года глава государства привился индийским препаратом CoviShield.

Ранее мы разбирались, на каком этапе находится разработка украинской вакцины от коронавируса.