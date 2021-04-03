Грузия получила 100 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinopharm
Заместитель главы Министерства здравоохранения Грузии Тамара Габуния заявила, что ее страна получила 100 000 доз китайской вакцины от коронавируса Sinopharm.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Во время общения с журналистами она рассказала, что использование препарата начнется только после того, как он получит авторизацию от Всемирной организации здравоохранения.
Также Габуния уточнила, что Sinopharm уже используют десятки стран, а всего ней вакцинированы порядка 40 млн человек.
"Мы ожидаем, что к середине апреля вакцина получит авторизацию ВОЗ для неотложного применения", - уточнила она.
Как писала "Страна", в конце 2020 года в Китае одобрили для выхода на рынок вакцину от коронавируса Sinopharm. По словам производителя, она эффективна на 79,34%.
Ранее мы писали, что Украина получила первую партию другой китайской вакцины, CoronaVac, которую произвела компания Sinovac Biotech. По состоянию на середину февраля этому препарату доверял всего 1% украинцев.
Отметим, что недавно министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что руководство страны не рассматривает возможность закупки китайской вакцины от коронавируса.