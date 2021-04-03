Заместитель главы Министерства здравоохранения Грузии Тамара Габуния заявила, что ее страна получила 100 000 доз китайской вакцины от коронавируса Sinopharm.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Во время общения с журналистами она рассказала, что использование препарата начнется только после того, как он получит авторизацию от Всемирной организации здравоохранения.

Также Габуния уточнила, что Sinopharm уже используют десятки стран, а всего ней вакцинированы порядка 40 млн человек.

"Мы ожидаем, что к середине апреля вакцина получит авторизацию ВОЗ для неотложного применения", - уточнила она.

Как писала "Страна", в конце 2020 года в Китае одобрили для выхода на рынок вакцину от коронавируса Sinopharm. По словам производителя, она эффективна на 79,34%.

Ранее мы писали, что Украина получила первую партию другой китайской вакцины, CoronaVac, которую произвела компания Sinovac Biotech. По состоянию на середину февраля этому препарату доверял всего 1% украинцев.

Отметим, что недавно министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что руководство страны не рассматривает возможность закупки китайской вакцины от коронавируса.