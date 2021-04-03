Вчера глава Гостаможенной службы Павел Рябякин подписал приказ о начале дисциплинароного производства и отстранении от исполнения обязаннстей 17 руководителей таможен.

Отметим, что вчера вопрос о таможне рассматривался на заседании СНБО. Были введены санкции против 10 граждан Украины, которых в СНБО назвал топ-контрабандистами.

Также Владимир Зеленский заявил, что приняты решения и по многим руководителям региональных таможен.

В распоряжении "Страны" появился полный список таможенников, которые отстранены от исполнения своих обязанностей.

Дисциплинарные производства были возбуждены относительно:

Цабака Владимира Игоревича, первого заместителя начальника Галицкой таможни; Скоромного Ярослава Игоревича, заместителя начальника Галицкой таможни Гостаможслужбы; Мусиенко Алексея Игоревича, заместителя начальника Днепровской таможни; Товта Михаила Иосифовича, начальника Закарпатской таможни Гостаможслужбы; Катамадзе Ираклия Григорьевича, заместителя начальника - начальника управления противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Киевской таможни Гостаможслужбы; Пудрика Дениса Валерьевича, заместителя начальника Одесской таможни Гостаможслужбы; Мациборы Юрия Игоревича, заместителя начальника Подольской таможни Гостаможслужбы; Мищенко Юрия Анатольевича, заместителя начальника Слобожанской таможни Гостаможслужбы. Танцерова Андрея Александровича, заместителя начальника Слобожанской таможни Гостаможслужбы; Терещука Юрия Викторовича, заместителя начальника Буковинской таможни Гостаможслужбы; Кулинского Александра Сергеевича, начальника таможенного поста "Кельменцы" Буковинской таможни Гостаможслужбы; Богуша Юлия Юльевича, начальника таможенного поста "Тиса" Закарпатской таможни Гостаможслужбы; Ференца Тараса Михайловича. начальника таможенного поста "Солотвино" Закарпатской таможни Гостаможслужбы; Богачека Олега Евгеньевича, начальника таможенного поста "Лужанка" Закарпатской таможни Гостаможслужбы; Марковича Ярослава Васильевича, начальника таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни Гостаможслужбы; Блюду Василия Васильевича, начальника таможенного поста "Малый Березный" Закарпатской таможни Гостаможслужбы; Оникийчука Александра Владимировича, начальника таможенного поста "Устилуг" Волынской таможни Гостаможслужбы.

Все они отстранены от исполнения своих обязанностей.

Напомним 2 апреля президент Владимир Зеленский во время видеообращения, посвященного итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны 2 апреля, заявил, что впервые в истории Украины введены персональные санкции против десяти контрабандистов. По данным спецслужб, попавшие под санкции являются "лидерами" в этой сфере. Он добавил, что десятки сотрудников региональных управлений Государственной таможенной службы были отстранены от работы.

О предстоящей зачистке "Страна" писала ещё в четверг. Причина таких действий - желание Офиса президента централизовать потоки на таможне, которые сейчас, в основном, оседают на местном уровне, а в Киев доходит лишь очень малая часть.