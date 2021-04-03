Вчера глава Гостаможенной службы Павел Рябякин подписал приказ о начале дисциплинароного производства и отстранении от исполнения обязаннстей 17 руководителей таможен.

Отметим, что вчера вопрос о таможне рассматривался на заседании СНБО. Были введены санкции против 10 граждан Украины, которых в СНБО назвал топ-контрабандистами. 

Также Владимир Зеленский заявил, что приняты решения и по многим руководителям региональных таможен.

В распоряжении "Страны" появился полный список таможенников, которые отстранены от исполнения своих обязанностей.

Дисциплинарные производства были возбуждены относительно: 

  1. Цабака Владимира Игоревича, первого заместителя начальника Галицкой таможни;
  2. Скоромного Ярослава Игоревича, заместителя начальника Галицкой таможни Гостаможслужбы;
  3. Мусиенко Алексея Игоревича, заместителя начальника Днепровской таможни;
  4. Товта Михаила Иосифовича, начальника Закарпатской таможни Гостаможслужбы;
  5. Катамадзе Ираклия Григорьевича, заместителя начальника - начальника управления противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Киевской таможни Гостаможслужбы;
  6. Пудрика Дениса Валерьевича, заместителя начальника Одесской таможни Гостаможслужбы;
  7. Мациборы Юрия Игоревича, заместителя начальника Подольской таможни Гостаможслужбы;
  8. Мищенко Юрия Анатольевича, заместителя начальника Слобожанской таможни Гостаможслужбы.
  9. Танцерова Андрея Александровича, заместителя начальника Слобожанской таможни Гостаможслужбы;
  10. Терещука Юрия Викторовича, заместителя начальника Буковинской таможни Гостаможслужбы;
  11. Кулинского Александра Сергеевича, начальника таможенного поста "Кельменцы" Буковинской таможни Гостаможслужбы;
  12. Богуша Юлия Юльевича, начальника таможенного поста "Тиса" Закарпатской таможни Гостаможслужбы;
  13. Ференца Тараса Михайловича. начальника таможенного поста "Солотвино" Закарпатской таможни Гостаможслужбы;
  14. Богачека Олега Евгеньевича, начальника таможенного поста "Лужанка" Закарпатской таможни Гостаможслужбы;
  15. Марковича Ярослава Васильевича, начальника таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни Гостаможслужбы;
  16. Блюду Василия Васильевича, начальника таможенного поста "Малый Березный" Закарпатской таможни Гостаможслужбы;
  17. Оникийчука Александра Владимировича, начальника таможенного поста "Устилуг" Волынской таможни Гостаможслужбы.

Все они отстранены от исполнения своих обязанностей.

От должностей отстранены 17 руководителей украинских таможен. Полный список. Фото

От должностей отстранены 17 руководителей украинских таможен. Полный список. Фото

От должностей отстранены 17 руководителей украинских таможен. Полный список. Фото

Напомним 2 апреля президент Владимир Зеленский во время видеообращения, посвященного итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны 2 апреля, заявил, что впервые в истории Украины введены персональные санкции против десяти контрабандистов. По данным спецслужб, попавшие под санкции являются "лидерами" в этой сфере. Он добавил, что десятки сотрудников региональных управлений Государственной таможенной службы были отстранены от работы.

О предстоящей зачистке "Страна" писала ещё в четверг. Причина таких действий - желание Офиса президента централизовать потоки на таможне, которые сейчас, в основном, оседают на местном уровне, а в Киев доходит лишь очень малая часть.

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