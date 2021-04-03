Госбюро расследований открыло уголовно дело о государственной измене народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака (фракция ОПЗЖ).

Об этом сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

"Такую информацию я получил от Офиса генпрокурора в ответ на мое заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Мое заявление приобщили к материалам уголовного производства, которое уже ведется Государственным бюро расследований", - написал Гончаренко, приложив скрин письма с подписью первого замгенпрокурора Романа Говды.

Нардеп заявил, что его заявление касается высказываний Медведчука в интервью российскому телеканалу RT.

"Там Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО в отношении Козака, а также аннулирования лицензий 112, ZIK и NewsOne. Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену", - утверждает Гончаренко.

Отметим, что по заявлению нардепа Гончаренко уголовное дело против Медведчука не открыли - обращение приобщили к уже открытому в 2019 году уголовному производству.

Напомним, 2 февраля глава Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против нардепа Тараса Козака, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK.

Кроме того, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний.