В зоне проведения Операции объединенных сил за прошедшие сутки противник нарушал "режим тишины" 21 раз, в результате чего ранения получили как бойцы ВСУ, так и гражданские лица.

Об этом сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" сепаратисты открыли огонь из минометов в районе населенных пунктов Золотое-4 и Новоалександровка. А у Светлодарска и Новотошковского противник применил пулеметы и гранатометы, сообщили в штабе.

В районе оперативно-тактической группировки "Восток" противник применил минометы, гранатометы и пулеметы в районе населенных пунктов Пищевик, Красногоривка и Гнутово, у поселка Опытное зафиксировано применение ракетного комплекса.

В результате обстрелов, двое украинских бойцов получили ранения. Также осколочное ранение получил один гражданский. Сейчас он доставлен в больницу.

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