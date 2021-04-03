Компания Uber выплатит 1,1 миллиона долларов слепой американке Лизе Ирвинг, которую 14 раз не пускали в такси с собакой-поводырем, а также обижали и высаживали не в том месте.

Об этом сообщил ВВС.

По мнению суда, женщина была подвергнута дискриминации из-за своей инвалидности.

Как рассказала сама жительница Сан-Франциско, некоторые водители ругались на нее, когда видели собаку, а один прервал поездку и заявил, что женщина "уже прибыла на место".

По словам Ирвинг, она несколько раз оказывалась в трудном положении из-за отказов водителей, в частности – она опоздала на работу и была уволена.

В то же время, компания заявила, что водители, которые отказывали пассажирке, были не сотрудниками Uber, а подрядчиками, потому они не должны нести за нее ответственность.

Представитель женщины обратил внимание на то, что она не раз жаловалась компании, но та никак не оповещала водителей о необходимости соблюдать закон, в соответствии с которым они не имеют права отказывать людям с собаками-поводырями.

Отметим, что перевозчик нередко сталкивается с судебными исками со стороны слепых в США. Так, в 2014 году Федерация слепых подала в суд из-за правил компании касательно псов-поводырей. Спустя три года дело урегулировали и Uber согласился убедить водителей в необходимости придерживаться закона.

В свою очередь пострадавшая женщина заявила, что ей жаль, что дело дошло до суда, и что она была бы счастлива, если бы водители такси просто ее не дискриминировали.

Напомним, ранее сообщалось, что Uber будет присылать украинским таксистам предупреждения о превышении скорости.

Также мы писали, что водитель такси Uber, сбивший насмерть людей на остановке, предстал перед судом.