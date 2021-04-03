Противники вакцинации в Мариуполе Донецкой области выкрали дозы препарата от коронавируса из местного Центра первичной медико-санитарной помощи №2, которыми должны были привить пожилых людей от 80 лет.

Об этом пишет местное издание "0629".

Так, один из преступников притворился, что ему плохо и отвлек медиков, в то время как его друзья забрали из медучреждения препараты и попытались скрыться.

Директор ЦПМСП №2 Евгений Матвеев рассказал, что инцидент произошел около 10:00.

"В прививочном кабинете находилась медсестра. В этот момент в кабинет зашли двое мужчин, которые сообщили, что их товарищу плохо в коридоре и ему срочно нужна медицинская помощь. Наша медсестра вышла в коридор и стала звать других медиков", - рассказывает Матвеев.

Через несколько минут мужчина заявил, что ему стало легче, поднялся и пошел в сторону выхода. А уже в кабинете она обнаружила, что коробка с препаратами от Covid-19 пустая. Она тут же рассказала об этой ситуации главной медсестре и главврачу и позвонила в Нацполицию.

Уже спустя 20 минут правоохранители задержали подозреваемых, которые пытались скрыться на автомобиле Daewoo Lanos.

По предварительной информации, группа мужчин похитила дозы вакцин для того, чтобы их уничтожить. Один из задержанных рассказал, что он состоит в группе "антипрививочников" и уверен, что главной целью вакцины является якобы "уничтожение пожилого населения Мариуполя".

Кроме того, полицейские рассматривают другую версию - кражу вакцины для дальнейшей ее продажи.

По этому инциденту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины ("кража с проникновением, совершенная по предварительному сговору группой лиц"). Признанных виновными могут посадить на срок от трех до шести лет.

Напомним, ранее глава МОЗ Степанов пообещал, что Украина получит до лета почти 5 млн доз вакцины от коронавируса.

Также мы писали, что мэр Ивано-Франковска сообщил, что в частных клиниках города уже колят вакцины Pfizer за 800 гривен.