С субботы, 3 апреля, жесткие противоэпидемические правила начали действовать в Запорожье и Николаеве.

В Николаеве с сегодняшнего дня запрещена работа общественного транспорта. Он будет курсировать лишь утром и вечером по следующему графику: с 06:30 до 09:00, а также с 16:30 до 19:00.

Кроме того, закрыты торговые ярмарки и уличные площадки. Учащиеся 1-11 классов будут обучаться дистанционно до момента выхода из "красного" уровня опасности.

Как рассказал глава ОГА Виталий Ким, если ситуация с коронавирусом не улучшится, то на следующих выходных он полностью остановит общественный транспорт.

Также локдаун сегодня вступил в силу в Запорожье. Там запрещено:

заведениям питания (помимо служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;

проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);

работа кинотеатров и других учреждений культуры;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

деятельность спортивных залов и фитнес-центров;

деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.

Несмотря на это, общественный транспорт в Запорожье продолжит работу с соблюдением противоэпидемических правил. Школьники 1-4 классов продолжат учиться, а детсады будут работать.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине, при условии введения чрезвычайного положения, может быть объявлен комендантский час.

В свою очередь председатель Верховной рады Дмитрий Разумков не исключил, что в Украине могут ввести режим ЧП из-за ситуации с распространением коронавируса.