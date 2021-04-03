Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин наблюдает за ситуаций на российско-украинской границе.

Об этом говорится в публикации МИД ФРГ в Twitter.

"Мы внимательно мониторим ситуацию на границе между Украиной и Россией. Мы согласны с Украиной, что деэскалация сейчас крайне важна, чтобы не подвергать риску прекращение огня", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил Германию за поддержку.

"Провел телефонный разговор с моим немецким коллегой и другом Хайко Маасом. Я выразил благодарность Германии за поддержку и заверил в преданности Украины политико-дипломатическому пути деоккупации украинских земель", - написал дипломат.

Напомним, ранее США обещали не оставить Украину наедине с Россией в случае "эскалации агрессии".

Кроме того, вчера президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. "Страна" подробно писала, о чем Байден говорил с Зеленским и что теперь будет с обострением на фронте.