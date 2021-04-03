В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредили о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Об этом сообщила пресс-служба спасателей в субботу.

"По данным Укргидрометцентра, 3 апреля, в связи с оттепелью, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, последний раз спасатели предупреждали о лавинах и паводках в Украине 28 марта. Тогда сход лавин ожидался на Закарпатье, а паводков в Волынской области.

Также мы писали, что в апреле весна вступит в свои права. В отдельные дни воздух погреется до +18...+19, в среднем же днем будет +12...+15. В начале и конце месяца возможны дожди.