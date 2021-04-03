Президент Аргентины Альберто Фернандес, который ранее вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V", заболел Covid-19. У него наблюдается температура 37,3 и головная боль.

Об этом он написал в своем Twitter в субботу, 3 апреля.

Аргентинский лидер сообщил рассказал, что у него была температура, из-за чего он решил сдать быстрый тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Сейчас Фернандес ждет результата ПЦР-теста из лаборатории.

"Хотя мы ожидаем подтверждения с помощью теста ПЦР, я уже изолирован, соблюдаю действующие протоколы и следую указаниям моего личного врача", - сказал он.

Известно, что 21 января президент Аргентины был вакцинирован от коронавируса препаратом "Спутник V", произведенным российским институтом Гамалея.

В свою очередь институт Гамалеи с официального аккаунта вакцины в Twitter ответил президенту Аргентины, сообщив, что препарат обеспечит быстрое и легкое восстановление в случае заражения коронавирусом.

"Нам грустно это слышать. #SputnikV на 91,6% эффективен против инфекций и на 100% эффективен против тяжелых случаев. Если инфекция действительно подтверждена и действует, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов. Желаем скорейшего выздоровления!" - написали сотрудники Гамалеи.

Ранее мы писали о том, что российский телеведущий, шоумен, певец и актер Иван Ургант заразился коронавирусом.

Напомним, недавно стало известно о подобном диагнозе, который подтвердился у ведущего популярной программы "Караоке на Майдане" Игоря Кондратюка.