Киев побил свой антирекорд по числу новых случаев Covid-19 и возглавил региональный рейтинг
За минувшие сутки 2 апреля в Украине коронавирус подтвердился у 20 341 человек. Больше всего случаев заражения обнаружили в Киеве - 2 053 пациента. Данный показатель является антирекордом для столицы.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные министром здравоохранения Максимом Степановым.
Ситуация с коронавирусом и прививками от COVID-19 в регионах обстоит следующим образом:
- Киев - 2 053 случая/2 060 прививок;
- Винницкая область - 612 случаев/840 прививок;
- Волынская область - 445 случаев/350 прививок;
- Днепропетровская область - 1 433 случая/1 320 прививок;
- Донецкая область - 749 случаев/570 прививок;
- Житомирская область - 642 случая/810 прививок;
- Закарпатская - 393 случая/440 прививок;
- Запорожская область - 754 случая/930 прививок;
- Ивано-Франковская область - 332 случая/ 684 прививки;
- Киевская область - 1 366 случаев/270 прививок;
- Кировоградская область - 144 случая/480 прививок;
- Луганская область - 230 случаев/390 прививок;
- Львовская область - 1 538 случаев/ 1 160 прививок;
- Николаевская область - 471 случай/480 прививок;
- Одесская область - 1 521 случай/830 прививок;
- Полтавская область - 774 случая/860 прививок;
- Ровенская область - 690 случаев/540 прививок;
- Сумская область - 825 случаев/570 прививок;
- Тернопольская область - 673 случая/420 прививок;
- Харьковская область - 1 470 случаев/1 930 прививок;
- Херсонская область - 274 случая/50 прививок;
- Хмельницкая область - 1 144 случая/680 прививок;
- Черкасская область - 743 случая/1380 прививок;
- Черновицкая область - 360 случаев/390 прививок;
- Черниговская область - 705 случаев/380 прививок.
В пяти регионах с самой высокой заболеваемостью за сутки выявлена почти половина всех новых случаев коронавируса в Украине - 8 015.
Напомним, за сутки коронавирус подтвердился у 20 341 человек - это новый антирекорд.
Ранее мы писали о том, сколько регионов оказались в "красной" зоне адаптивного карантина в пятницу, 2 апреля.
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