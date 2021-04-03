За минувшие сутки 2 апреля в Украине коронавирус подтвердился у 20 341 человек. Больше всего случаев заражения обнаружили в Киеве - 2 053 пациента. Данный показатель является антирекордом для столицы.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные министром здравоохранения Максимом Степановым.

Ситуация с коронавирусом и прививками от COVID-19 в регионах обстоит следующим образом:

Киев - 2 053 случая/2 060 прививок;





Винницкая область - 612 случаев/840 прививок;





Волынская область - 445 случаев/350 прививок;





Днепропетровская область - 1 433 случая/1 320 прививок;





Донецкая область - 749 случаев/570 прививок;





Житомирская область - 642 случая/810 прививок;





Закарпатская - 393 случая/440 прививок;





Запорожская область - 754 случая/930 прививок;





Ивано-Франковская область - 332 случая/ 684 прививки;





Киевская область - 1 366 случаев/270 прививок;





Кировоградская область - 144 случая/480 прививок;





Луганская область - 230 случаев/390 прививок;





Львовская область - 1 538 случаев/ 1 160 прививок;





Николаевская область - 471 случай/480 прививок;





Одесская область - 1 521 случай/830 прививок;





Полтавская область - 774 случая/860 прививок;





Ровенская область - 690 случаев/540 прививок;





Сумская область - 825 случаев/570 прививок;





Тернопольская область - 673 случая/420 прививок;





Харьковская область - 1 470 случаев/1 930 прививок;





Херсонская область - 274 случая/50 прививок;





Хмельницкая область - 1 144 случая/680 прививок;





Черкасская область - 743 случая/1380 прививок;





Черновицкая область - 360 случаев/390 прививок;





Черниговская область - 705 случаев/380 прививок.

В пяти регионах с самой высокой заболеваемостью за сутки выявлена почти половина всех новых случаев коронавируса в Украине - 8 015.

Напомним, за сутки коронавирус подтвердился у 20 341 человек - это новый антирекорд.

Ранее мы писали о том, сколько регионов оказались в "красной" зоне адаптивного карантина в пятницу, 2 апреля.