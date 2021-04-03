На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 2 апреля кроме прочего обсуждали тему вакцинации населения против коронавируса.

Уже скоро будет опубликован указ президента, связанный с решением СНБО по прививочной кампании.

Об этом заявил секретарь Совета Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, и одним из ключевых вопросов на рассмотрении, а я бы хотел на это обратить внимание, рассматривался вопрос о вакцинации. У нас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет указ президента, который отразит решение СНБО, касающееся вакцинации нашего населения", - анонсировал Данилов.

Правда, детали решения СНБО его секретарь не раскрыл.

Ранее "Страна" сообщала, что в пятницу СНБО ввел санкции против десяти топовых контрабандистов Украины.

Сразу после этого от работы отстранили более ста высокопоставленных таможенников.