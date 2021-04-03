У линии разграничения на Донбассе 2 апреля несколько часов летал разведывательный американский беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk. Также в воздухе над нашей страной появился морской патрульный самолет P-8A Poseidon ВМС США.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

По информации мониторингового ресурса "Plane Radar", беспилотник RQ-4 Global Hawk с бортовым номером 11-2047 и позывным FORTE10 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и проследовал через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии. После чего зашел в воздушное пространство Украины. Там он сделал несколько кругов над Черным морем, после чего направился на Донбасс. В этом регионе он в течение шести часов на большой высоте вел разведку вдоль линии разграничения, временами приближаясь на расстояние 40-60 км к российской границе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Подробности о маршруте патрульного самолета P-8A Poseidon пока неизвестны.

RQ-4 Global Hawk - стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Первый полет совершил 28 февраля 1998 с авиабазы Военно-воздушные силы США в Калифорнии.

Boeing P-8A Poseidon - патрульный противолодочный самолет, созданный на базе гражданского пассажирского самолета Boeing 737-800. Он предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования. Также он может осуществлять разведку и участвовать в противокорабельных и спасательных операциях. Самолет способен нести до 9 тонн вооружения, включая крылатые ракеты, торпеды, морские мины и авиабомбы.

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