Минюст разрешил государственным и частным исполнителям накладывать автоматизированный арест средств должников на счетах в банках. При этом он грозит не только неплательщикам алиментов, но и всем должникам.

Порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках по исполнительным производствам о взыскании алиментов изложен в новой редакции приказом Минюста от 23.03.2021 № 1061/5.

Теперь исполнители будут арестовывать счета не только должников алиментов, но и всех остальных.

Автоматизированный арест средств должников на счетах в банках предусматривает:

получение информации о счетах должников в банках;

наложение/снятие исполнителем ареста на/из средств путем вынесения постановлений об аресте средств и о снятии ареста со средств должника в форме электронного документа;

принятие их к исполнению банками.

Для самостоятельного наложения ареста на банковский счет, исполнитель должен сначала направить банку требование на получение информации о счете.

Напомним, недавно Рада запретила коллекторам звонить должникам больше двух раз в день.

Также мы писали, что украинские банки обязали раскрывать номера счетов должников.