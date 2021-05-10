Американские ученые установили, что по меньшей мере через сутки после смерти в коре человеческого мозга экспрессия некоторых генов не только сохраняется, но и повышается. Экспрессия генов - это процесс, при котором наследственная информация от гена преобразуется в РНК или белок.

Результаты наблюдений исследователей опубликовал журнал Scientific Reports.

Традиционно считалось, что синтез белка и другие клеточные функции прекращаются вскоре после смерти человеческого организма. У животных и рыб в некоторых тканях активность генов регистрировали спустя двое-четверо суток после гибели. Однако подобного посмертного метаболизма человеческого неокортекса - крайне чувствительной к минимальному снижению кровообращения части мозга, отвечающей за высшую нервную деятельность, - не наблюдали.

Сотрудники нескольких исследовательских центров США симулировали посмертные изменения неокортекса. Для этого они выдерживали при комнатной температуре в течение суток свежие фрагменты неизмененных тканей неокортекса, полученные при нейрохирургических операциях. В этот период оценивали экспрессию разных генов (более 18 тысяч).

Как выяснилось, быстрое уменьшение экспрессии нейрональных генов сменяется как минимум 24-часовым возрастанием экспрессии в астроглии (нервная ткань, которая регулирует миграцию и активность нейронов) и микроглии (обеспечивает первичную иммунную защиту нервной ткани, очищает ее от клеточного и белкового мусора). Разрастание глии на фоне гибели нейронов подтвердили также гистологически.

По словам ученых, удивительно не то, что эти гены имеют отношение к вспомогательным клеткам мозга - именно в их функции входит реакция на повреждение нервной ткани. Больший интерес представляет то, что активность этих генов достигает пика примерно через 12 часов после смерти и сохраняется на протяжении еще как минимум 12 часов.

Исследователи отметили, что полученные ими результаты необходимо принимать во внимание как при изучении посмертных образцов тканей мозга, пораженных разными заболеваниями, так и при проведении судебно-медицинской экспертизы.

Ранее "Страна" сообщала, что парализованному человеку в районе двигательной зоны коры головного мозга поместили особые электронные импланты, и больной смог двигаться.

Также мы сообщали с помощью электрической стимуляции префронтальной коры головного мозга можно снизить желание человека прибегать к насилию.