После введения санкций СНБО против королей контрабанды от работы отстранили более ста таможенников
Более 100 работников Гостаможслужбы, включая 17 руководителей таможен и таможенных постов, были отстранены от выполнения своих должностных обязанностей. Это произошло после введения Советом национальной безопасности и обороны санкций против топовых контрабандистов Украины.
Как сообщается на сайте Гостаможслужбы, сотрудники отстранены на основании письма Управления внутренней безопасности ведомства.
"Сейчас кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям", - говорится на сайте.
В пятницу в территориальных органах были отстранены:
- в Одесской таможне - 22 работника;
- в Закарпатской - 23 работника;
- в Киевской - 8 работников;
- в Волынской - 23 работника;
- в Галицкой - 46 работников;
- в Буковинской - 3 работника.
Ранее "Страна" публиковала полный список попавших под санкции СНБО "королей контрабанды".
Мы также сообщали, что под санкции СНБО попали Россотрудничество и ещё 11 российских компаний.