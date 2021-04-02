Более 100 работников Гостаможслужбы, включая 17 руководителей таможен и таможенных постов, были отстранены от выполнения своих должностных обязанностей. Это произошло после введения Советом национальной безопасности и обороны санкций против топовых контрабандистов Украины.

Как сообщается на сайте Гостаможслужбы, сотрудники отстранены на основании письма Управления внутренней безопасности ведомства.

"Сейчас кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям", - говорится на сайте.

В пятницу в территориальных органах были отстранены:

в Одесской таможне - 22 работника;

в Закарпатской - 23 работника;

в Киевской - 8 работников;

в Волынской - 23 работника;

в Галицкой - 46 работников;

в Буковинской - 3 работника.

Ранее "Страна" публиковала полный список попавших под санкции СНБО "королей контрабанды".

Мы также сообщали, что под санкции СНБО попали Россотрудничество и ещё 11 российских компаний.