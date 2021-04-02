Разумков не исключил введения в Украине ЧП из-за коронавируса
Глава Верховной рады Дмитрий Разумков не исключает, что в Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за ситуации с распространением коронавируса. Однако соответствующее предложение должно поступить от Кабмина.
Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "НАШ".
"К сожалению, да (возможно введение ЧП - Ред.), потому что эту статистику нужно хорошо понимать. У нас немного на второй план в информационном пространстве отошел вопрос коронавируса, в результате сегодня мы видим те показатели, о которых говорим ", - заявил он.
По словам Разумкова, Рада будет реагировать на ситуацию с коронавирусом в Украине, если Кабмин предоставит предложение по введению чрезвычайного положения, а президент выдаст указ.
"Предложения должны быть предоставлены Кабинетом министров, потому что это эпидемиологическая ситуация, далее они рассматриваются президентом, который издает указ. И на протяжении двух суток, а как показывает практика, это происходит раньше, парламент должен собраться и проголосовать за этот указ в стенах Верховной рады. Исходя из сегодняшней ситуации, соответствующей информации ни от президента, ни от Кабинета министров не поступало", - сказал он.
Отметим, что чрезвычайное положение - это правовой режим, который может временно вводиться при террористических актах, массовых беспорядках, попытках захвата власти или при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера.
Решение о вводе ЧП может принять как президент, так и депутаты. Чрезвычайное положение на всей территории Украины может быть введено не более чем на 30 дней, в отдельных ее местностях - не более чем на 60 дней. В случае необходимости его могут продлить, но не более чем на 30 дней.
Так, в Украине на время действия режима ЧП введут следующие ограничения:
- закрываются все рынки, торговые и развлекательные центры;
- закрываются театры, кино и музеи;
- запрещены массовые мероприятия;
- может быть остановлена работа общественного транспорта или запрещено пользоваться отдельными его видами;
- учебные заведения и детские сады уходят на карантин;
- медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности;
- запрет на въезд людям из стран-эпицентров распространения Covid-19.
Напомним, ранее министр здравоохранения Степанов назвал условие введения комендантского часа в Украине.
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