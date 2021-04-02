Глава Верховной рады Дмитрий Разумков не исключает, что в Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за ситуации с распространением коронавируса. Однако соответствующее предложение должно поступить от Кабмина.

Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "НАШ".

"К сожалению, да (возможно введение ЧП - Ред.), потому что эту статистику нужно хорошо понимать. У нас немного на второй план в информационном пространстве отошел вопрос коронавируса, в результате сегодня мы видим те показатели, о которых говорим ", - заявил он.

По словам Разумкова, Рада будет реагировать на ситуацию с коронавирусом в Украине, если Кабмин предоставит предложение по введению чрезвычайного положения, а президент выдаст указ.

"Предложения должны быть предоставлены Кабинетом министров, потому что это эпидемиологическая ситуация, далее они рассматриваются президентом, который издает указ. И на протяжении двух суток, а как показывает практика, это происходит раньше, парламент должен собраться и проголосовать за этот указ в стенах Верховной рады. Исходя из сегодняшней ситуации, соответствующей информации ни от президента, ни от Кабинета министров не поступало", - сказал он.

Отметим, что чрезвычайное положение - это правовой режим, который может временно вводиться при террористических актах, массовых беспорядках, попытках захвата власти или при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера.

Решение о вводе ЧП может принять как президент, так и депутаты. Чрезвычайное положение на всей территории Украины может быть введено не более чем на 30 дней, в отдельных ее местностях - не более чем на 60 дней. В случае необходимости его могут продлить, но не более чем на 30 дней.

Так, в Украине на время действия режима ЧП введут следующие ограничения:

закрываются все рынки, торговые и развлекательные центры;

закрываются театры, кино и музеи;

запрещены массовые мероприятия;

может быть остановлена работа общественного транспорта или запрещено пользоваться отдельными его видами;

учебные заведения и детские сады уходят на карантин;

медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности;

запрет на въезд людям из стран-эпицентров распространения Covid-19.

Напомним, ранее министр здравоохранения Степанов назвал условие введения комендантского часа в Украине.

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