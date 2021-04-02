Донецкая областная государственная администрация передала в Офис президента и Национальную комиссию по регулированию в области связи и информатизации свои предложения по обеспечению украинского вещания на прифронтовые и оккупированные территории.

Как сообщается на сайте ОГА, об этом ее председатель, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сказал после слушаний в комитете Верховной Рады на соответствующую тему.

Во время слушаний глава области кратко рассказал о нынешнем состоянии информационного поля Донбасса. Он констатировал, что все семь телевышек области, включая построенную в 2018 году вышку в Горняке, полноценно не обеспечивают всю область так, как это способна делать Донецкая телебашня. Но последняя находится под контролем "ДНР".

"Нынешних усилий по усилению сигнала украинских вещателей и блокировки сигнала вещателей оккупантов недостаточно, нужна еще большая помощь от государства: установить дополнительные вышки, увеличить мощность блокирующей аппаратуры, предоставить преференции местным каналам при получении лицензий и тому подобное. Все свои предложения Донецкая областная государственная администрация передала в Офис президента и Национальную комиссию по регулированию в области связи и информатизации. Уверен, что вместе с центральными органами власти найдем решение этой проблемы", - сказал Кириленко.

Ранее "Страна" подробно разбирала, о чем вещает телеканал "Дом", созданный для жителей неподконтрольных территорий Украины - Крыма и Донбасса.

Также, как мы сообщали, Нацсовет перечислял семь украинских телеканалов, которые вещают в Донецке.