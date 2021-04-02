В больнице Вашингтона скончался один из полицейских, пострадавших во время атаки на Капитолий. На контрольно-пропускном пункте у здания конгресса США в него врезался на автомобиле неизвестный мужчина.

Об этом сообщается в трансляции с места происшествия, которую ведет телеканал NBC.

На пресс-конференции глава полиции Вашингтона Роберт Конти заявил, что один из двух пострадавших сотрудников полиции умер от полученных травм.

Также полиция раскрыла некоторые детали нападения. По словам правоохранителей, совершивший наезд на полицейских у Капитолия размахивал ножом и не подчинялся требованиям полиции.

Между тем в полиции пока не называют инцидент терактом.

"Не похоже, что это связано с терроризмом, но мы продолжим расследование", - сказал Конти.



По его словам, "на данный момент не похоже, что угроза все еще есть". Как добавил шеф полиции, правоохранительные органы находятся на ранней стадии расследования, мотивы преступника еще предстоит выяснить.

Ранее "Страна" рассказывала первые подробности происшествия у Капитолия.

Мы также писали, что полиция смертельно ранила нападавшего, и тот умер в больнице.