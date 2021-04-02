2 апреля - всемирный день распространения информации о проблемах аутизма. В связи с этой датой украинский Минздрав разобрал распространенные мифы об аутизме.

Опровержение заблуждений появилось в Фейсбуке Центра общественного здоровья Минздрава.

Миф 1: аутизм - это болезнь.

Правда: расстройства аутистического спектра - это особенности развития, а не болезнь. Аутизм не лечится никакими средствами, нет никакой таблетки от него. Однако со временем можно адаптировать человека к социальной жизни.

Миф 2: аутизм связан с прививками.

Правда: расстройства аутистического спектра - это генетическое нарушение, с ним рождаются, а не приобретают из-за прививки в детстве или в результате неправильного воспитания. Нет научно обоснованных данных о связи между вакциной против кори, коклюша и краснухи и развитием аутистических расстройств у детей, поскольку поражения мозга происходят еще на этапе внутриутробного развития плода.

Миф 3: аутизм - редкое нарушение.

Правда: сам по себе диагноз признали недавно, в некоторых странах он мало изучен. По статистике ВОЗ, один ребенок из 160 страдает расстройством аутистического спектра. Аутизм более распространен, чем синдром Дауна, поэтому редким назвать его вряд ли можно.

Миф 4: у людей с аутизмом есть нарушения интеллекта.

Правда: если у ребенка есть проблемы с интеллектом - это дополнительный диагноз.

Миф 5: все люди с аутизмом - гении.

Правда: люди с аутизмом разные. Среди них есть те, кто может решать сложные математические задачи и обладает феноменальной памятью, а есть люди со средними способностями. Люди с аутизмом могут быть чрезвычайно одаренными, однако им требуется гораздо больше времени, чтобы научиться чему-то очень простому.

Миф 6: люди с аутизмом агрессивны.

Правда: иногда их поведение может показаться странным, потому что они не могут иначе выразить свои потребности. Когда человек не может ничего о себе сообщить, не может согласиться или отказаться, он пытается всевозможными способами показать, что ему не нравится, привлекая внимание окружающих. Аутисты более чувствительны к неудачам.

Миф 7: люди с аутизмом замкнутые, не хотят общаться и им никто не нужен.

Правда: это не так. Как и все, они испытывают потребность в общении. Им всегда есть что сказать, просто сложно это сделать. Поэтому нужно вовремя найти альтернативный способ коммуникации. Аутистам очень нужна наша помощь, поддержка и понимание.

Ранее "Страна" сообщала, что у трансгендеров и неопределившихся с полом людей чаще встречаются аутизм или расстройства психики.

Мы также рассказывали, как появился миф о связи вакцин от кори с аутизмом у детей.