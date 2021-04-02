Мужчина, который пошел на таран полицейского автомобиля на въезде в комплекс Капитолия, скончался.

Об этом сообщает телеканал NBC.

После того как мужчина врезался в полицейский автомобиль, он вышел из своей машины с ножом в руках. Сотрудники сил безопасности среагировали быстро, открыли по нему огонь и ранили. Как потом оказалось - смертельно.

В итоге нападавшего, и двух полицейских, находившихся в машине, которую протаранил неизвестный, доставили в больницу.

Его состояние оценивалось как критическое, и врачи не смогли спасти его жизнь. Вскоре поступила информация о смерти нападавшего от огнестрельных ранений.

Ранее "Страна" описывала обстоятельства происшествия у здания Конгресса в Вашингтоне, которое случилось в день звонка президента Джо Байдена Владимиру Зеленскому.

В последнее время в США участились случаи агрессии и насилия с жертвами. Например, в середине марта в Хьюстоне произошла стрельба, в результате три человека погибли.