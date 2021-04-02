Врезавшийся в авто полиции у Капитолия мужчина с ножом умер после ранений
Мужчина, который пошел на таран полицейского автомобиля на въезде в комплекс Капитолия, скончался.
Об этом сообщает телеканал NBC.
После того как мужчина врезался в полицейский автомобиль, он вышел из своей машины с ножом в руках. Сотрудники сил безопасности среагировали быстро, открыли по нему огонь и ранили. Как потом оказалось - смертельно.
В итоге нападавшего, и двух полицейских, находившихся в машине, которую протаранил неизвестный, доставили в больницу.
Его состояние оценивалось как критическое, и врачи не смогли спасти его жизнь. Вскоре поступила информация о смерти нападавшего от огнестрельных ранений.
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