В апреле на участках и дачах начинают работать огородники и садоводы. Они ждали наступления теплоты, чтобы высаживать любимые овощи, ягоды, цветы.

Мы уже опубликовали большой и очень подробный лунный посевной календарь на апрель 2021 для всех: огородников, садоводов и цветоводов.

А в этом заметке "Страна" рассказывает, что когда сажать самые популярные угощения с грядки: картофель, томаты, огурцы и зелень.

Посевной календарь на апрель 2021

Картофель (ранний):

3 апреля (суббота),

4 апреля (воскресенье),

14 апреля (среда),

28 апреля (среда),

29 апреля (четверг),

30 апреля (пятница).

Томаты и огурцы (в теплице):

8 апреля (четверг),

14 апреля (среда),

18 апреля (воскресенье),

28 апреля (среда).

Зелень (петрушка, укроп):

15 апреля (четверг),

23 апреля (пятница),

25 апреля (воскресенье).

Испокон веков наши предки работали в огороде по Луне и обычно она их не подводила. Сажайте овощи и ешьте натуральные продукты - они самые вкусные и полезные.

Специально для наших читателей - лунный посевной календарь-таблица на весь 2021 года.