Огурцы и помидоры. Фото с сайта pixabay.com

В апреле на участках и дачах начинают работать огородники и садоводы. Они ждали наступления теплоты, чтобы высаживать любимые овощи, ягоды, цветы. 

Мы уже опубликовали большой и очень подробный лунный посевной календарь на апрель 2021 для всех: огородников, садоводов и цветоводов. 

А в этом заметке "Страна" рассказывает, что когда сажать самые популярные угощения с грядки: картофель, томаты, огурцы и зелень. 

Посевной календарь на апрель 2021 

Картофель (ранний): 

  • 3 апреля (суббота), 
  • 4 апреля (воскресенье), 
  • 14 апреля (среда), 
  • 28 апреля (среда),
  • 29 апреля (четверг), 
  • 30 апреля (пятница). 

Томаты и огурцы (в теплице):

  • 8 апреля (четверг),
  • 14 апреля (среда),
  • 18 апреля (воскресенье), 
  • 28 апреля (среда). 

Зелень (петрушка, укроп):

  • 15 апреля (четверг), 
  • 23 апреля (пятница),
  • 25 апреля (воскресенье). 

Испокон веков наши предки работали в огороде по Луне и обычно она их не подводила. Сажайте овощи и ешьте натуральные продукты - они самые вкусные и полезные. 

Специально для наших читателей - лунный посевной календарь-таблица на весь 2021 года.  

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