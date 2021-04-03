Картофель, томаты, огурцы, зелень - когда сажать? Главные даты лунного посевного календаря на апрель
В апреле на участках и дачах начинают работать огородники и садоводы. Они ждали наступления теплоты, чтобы высаживать любимые овощи, ягоды, цветы.
Мы уже опубликовали большой и очень подробный лунный посевной календарь на апрель 2021 для всех: огородников, садоводов и цветоводов.
А в этом заметке "Страна" рассказывает, что когда сажать самые популярные угощения с грядки: картофель, томаты, огурцы и зелень.
Посевной календарь на апрель 2021
Картофель (ранний):
- 3 апреля (суббота),
- 4 апреля (воскресенье),
- 14 апреля (среда),
- 28 апреля (среда),
- 29 апреля (четверг),
- 30 апреля (пятница).
Томаты и огурцы (в теплице):
- 8 апреля (четверг),
- 14 апреля (среда),
- 18 апреля (воскресенье),
- 28 апреля (среда).
Зелень (петрушка, укроп):
- 15 апреля (четверг),
- 23 апреля (пятница),
- 25 апреля (воскресенье).
Испокон веков наши предки работали в огороде по Луне и обычно она их не подводила. Сажайте овощи и ешьте натуральные продукты - они самые вкусные и полезные.
Специально для наших читателей - лунный посевной календарь-таблица на весь 2021 года.
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