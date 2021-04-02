Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 11 российских компаний, включая Россотрудничество, где читали стихи Тараса Шевченко и назвали его "русско-украинским поэтом".

О новом списке санкций сообщило в пятницу "Украинская правда".

"Отдельно под санкции попали 11 российских компаний, включая Россотрудничество", - сообщает издание со ссылкой на источник в СНБО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО Украины решил ввести персональные санкции в отношении лиц, причастных к контрабанде.

Полный список этих лиц можно прочитать здесь.

Напомним, недавно Российский центр науки и культуры в Киеве на одном из своих мероприятий назвал Тараса Шевченко "русско-украинским поэтом". В МИД Украины назвали это посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие поэта.

После этого в СНБО заявили, что могут рассмотреть закрытие офиса Россотрудничества в Киеве из-за скандала с "русско-украинским" Шевченко.