В Министерстве транспорта Канады рекомендовали своим авиакомпаниям соблюдать осторожность при полетах над Украиной на фоне сообщений о стягивании российских войск у украинской границы.

Об этом говорится в сообщении канадского ведомства.

В частности в министерстве рекомендовали не сажать самолеты в аэропортах Днепра и Симферополя. Кроме того, канадские власти попросили проявлять осторожность в воздушном пространстве Киева, Одессы и Львова.

"Потенциальный риск от повышенной военной активности и специального противовоздушного вооружения на Крымском полуострове, а также угроза, связанная с просчетами и недоразумениями", - рассказали в министерстве.

Отметим, что такое заявление канадского ведомства стало реакцией на новости о движении российских войск в приграничных с Украиной регионах.

Напомним, ранее в НАТО прошло совещание о передвижении войск РФ у границы с Украиной.

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