СНБО ввел санкции и против связанных с контрабандистами компаний. Фото: 24 канал

Журналисты узнали имена всех десяти контрабандистов, 2 апреля попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны, о которых сказал в своем новом видеообращении президент Владимир Зеленский.

Список контрабандистов опубликовал сайт ZN.UA.

СНБО заблокировал счета и имущество таких людей:

  • Вадима Альперина;
  • Александра Чудакова;
  • Виктора Шермана;
  • Александра Кравченко;
  • Владимира Дидуха;
  • Ивана Бокало;
  • Валерия Пересоляка;
  • Юрия Кушнира;
  • Ореста Фирманюка;
  • Александра Ереминчука.

Кроме этих лиц, санкции ввели против 68 связанных с ними компаний.

Отдельно под санкции попали 11 российских компаний и организаций, включая "Россотрудничество".

Список попавших под санкции контрабандистов

Ранее "Страна" приводила сообщение Зеленского о санкциях против топовых контрабандистов.

Мы также рассказывали, чем известны попавшие под санкции одессит Альперин и уроженец Львовской области Дидух.

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