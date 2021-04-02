Появился полный список попавших под санкции СНБО "королей контрабанды"
Журналисты узнали имена всех десяти контрабандистов, 2 апреля попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны, о которых сказал в своем новом видеообращении президент Владимир Зеленский.
Список контрабандистов опубликовал сайт ZN.UA.
СНБО заблокировал счета и имущество таких людей:
- Вадима Альперина;
- Александра Чудакова;
- Виктора Шермана;
- Александра Кравченко;
- Владимира Дидуха;
- Ивана Бокало;
- Валерия Пересоляка;
- Юрия Кушнира;
- Ореста Фирманюка;
- Александра Ереминчука.
Кроме этих лиц, санкции ввели против 68 связанных с ними компаний.
Отдельно под санкции попали 11 российских компаний и организаций, включая "Россотрудничество".
Ранее "Страна" приводила сообщение Зеленского о санкциях против топовых контрабандистов.
Мы также рассказывали, чем известны попавшие под санкции одессит Альперин и уроженец Львовской области Дидух.