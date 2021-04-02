Журналисты узнали имена всех десяти контрабандистов, 2 апреля попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны, о которых сказал в своем новом видеообращении президент Владимир Зеленский.

Список контрабандистов опубликовал сайт ZN.UA.

СНБО заблокировал счета и имущество таких людей:

Вадима Альперина;

Александра Чудакова;

Виктора Шермана;

Александра Кравченко;

Владимира Дидуха;

Ивана Бокало;

Валерия Пересоляка;

Юрия Кушнира;

Ореста Фирманюка;

Александра Ереминчука.

Кроме этих лиц, санкции ввели против 68 связанных с ними компаний.

Отдельно под санкции попали 11 российских компаний и организаций, включая "Россотрудничество".

Ранее "Страна" приводила сообщение Зеленского о санкциях против топовых контрабандистов.

Мы также рассказывали, чем известны попавшие под санкции одессит Альперин и уроженец Львовской области Дидух.