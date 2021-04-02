Капитолий в Вашингтоне заблокировали из-за внешней угрозы после звонка президента Джо Байдена Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщил сотрудник конгресса, передает "РИА Новости".

Сообщается, что полиция Капитолия разослала сотрудникам сообщение об угрозе.

"Из-за внешней угрозы безопасности всем зданиям комплекса Капитолия США: вход и выход в настоящее время закрыты. Вы можете перемещаться по всему зданию, но держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии", - говорится в сообщении.

"USCP отреагировала на сообщения о том, что кто-то протаранил машину, в которой находились два сотрудника полиции, на северном пропускном пункте вдоль Конститьюшн-авеню", - говорится в сообщении капитолийской полиции в Твиттере.

Позже стало известно, что подозреваемый в инциденте был задержан. Как минимум в одного человека стреляли у здания Капитолия.

После того, как он врезался в полицейский автомобиль, вооруженный ножом мужчина вышел из своей машины. Сотрудники сил безопасности открыли по нему огонь и ранили.

И напавший, и два полицейских, в машину которых он врезался, доставлены в больницу, отмечают американские медиа.

Напомним, сегодня Байден впервые с момента своего избрания созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее "Страна" подробно писала, о чем Байден говорил с Зеленским и что теперь будет с обострением на фронте.